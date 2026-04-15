Nella serata di ieri, 14 aprile 2026, a San Nicola la Strada, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni su ordine di detenzione domiciliare emesso dall’autorità giudiziaria. L’operazione si è svolta nel contesto di un intervento di routine della stazione locale, senza ulteriori dettagli forniti sui motivi dell’ordinanza o sul passato dell’arrestato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, 14 aprile 2026, a San Nicola la Strada, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un provvedimento dell’autorità giudiziaria, arrestando un uomo destinatario di un’ordinanza di detenzione domiciliare. Si tratta di un 37enne, residente a San Marco Evangelista e già noto alle forze dell’ordine, nei cui confronti l’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un ordine di esecuzione pena. Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva per reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali, commessi nei confronti della ex moglie tra il 2023 e il 2025 nel territorio di San Marco Evangelista.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incubo per la ex moglie, arrestato 37enne nel Casertano

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