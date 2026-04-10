Unire cura del territorio e inclusione lavorativa | ecco come funziona il progetto di un Comune nel mantovano

È stato annunciato il nuovo progetto del Comune di Pegognaga, in provincia di Mantova, che prevede un servizio di supporto per il decoro degli spazi pubblici e degli immobili comunali. L’iniziativa mira a coinvolgere persone in cerca di occupazione, offrendo loro opportunità lavorative legate alla cura del territorio. La presentazione si è svolta di recente, illustrando le modalità di attuazione e gli obiettivi principali del progetto.

È stato presentato il progetto Servizio di supporto al decoro degli spazi pubblici e degli immobili comunali, un’iniziativa del Comune di Pegognaga, in provincia di Mantova, che cerca di unire cura del territorio e inclusione socio-lavorativa. «La cosa interessante di tutto ciò è che creiamo occupazione per chi non ne avrebbe», spiega Andrea Cantini, managing director di Labor-b, la società di consulenza che ha coordinato il progetto. «Le mie figlie non sanno bene che lavoro faccio, ma quando succedono queste cose lo capiscono: mi vedono che mi si illuminano gli occhi. Perché sai che stai facendo qualcosa di utile, che resterà», aggiunge Andrea. 🔗 Leggi su Open.online

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Nell'ambito del progetto "CURA. Conosci per Unire, Rispettare, Ascoltare", finanziato con il contributo dell'8x1000 Unione Buddhista Italiana , è attivo il laboratorio di podcasting. Il laboratorio è aperto ai soci di Club Itaca Padova, ai volontari e a chiunque sia in - facebook.com facebook