Incidente all’uscita della Tangenziale scontro tra auto e moto | 29enne in ospedale

Da monzatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Brugherio, in via Quarto, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto poco dopo le 8, all’uscita della tangenziale A51. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. Un 29enne coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Incidente tra auto e moto questa mattina, 15 aprile, in via Quarto a Brugherio. Poco dopo le 8, allo sbocco della tangenziale A51, per dinamiche ancora da chiarire una moto e un'auto si sono scontrate. A rimanere coinvolti, un 23enne milanese alla guida di una Fiat 500 e un 23enne residente a.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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