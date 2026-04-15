Incidente all’uscita della Tangenziale scontro tra auto e moto | 29enne in ospedale

Questa mattina a Brugherio, in via Quarto, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto poco dopo le 8, all’uscita della tangenziale A51. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. Un 29enne coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Incidente tra auto e moto questa mattina, 15 aprile, in via Quarto a Brugherio. Poco dopo le 8, allo sbocco della tangenziale A51, per dinamiche ancora da chiarire una moto e un'auto si sono scontrate. A rimanere coinvolti, un 23enne milanese alla guida di una Fiat 500 e un 23enne residente a.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Incidente tra auto e moto sulla Tangenziale di Napoli: due feriti in ospedale, traffico intenso verso CapodichinoI conducenti di entrambi i veicoli sono stati portati in codice giallo in ospedale. Incidente in Tangenziale: auto e moto entrano in contatto, centauro in ospedaleUn incidente si è verificato questa mattina sulla Tangenziale di Napoli nei pressi dell'uscita Arenella. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Statale 36, carambola tra 4 auto all’uscita Como-Bergamo: traffico nel caos; Statale 36, schianto all'uscita di Civate: soccorso un 53enne; Traffico caos in A1 e FiPiLi: incidenti e lunghe code, mattina di disagi; Incidente sulla Statale 16: scontro tra mezzi pesanti, auto bloccate nel traffico. Incidente sulla Fipili: scontro auto-tir dopo l’uscita del Ponte all’Indiano. Traffico nel caos verso FirenzeUn'altra mattinata di disagi per gli automobilisti della Fipili oggi, 14 aprile 2026. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10 all'altezza di Firenze per lo scontro fra un tir e un'auto poco do ... firenzepost.it Incidente in Fi-Pi-Li. traffico bloccato a FirenzeUn incidente stradale ha causato stamani il blocco della Fi-Pi-Li a Firenze, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo, con uscita obbligatoria al viadotto dell'Indiano. (ANSA) ... ansa.it La stessa galleria era già stata teatro di un incidente drammatico lo scorso 18 marzo. In quell’occasione era rimasto gravemente ferito il piccolo Jacopo Cofani, il bambino di 3 anni di Serra San Quirico, poi morto il primo aprile in ospedale dopo giorni di ricove facebook Montichiari: incidente sulla SP236, coinvolti un camion e due auto. Nessun ferito grave, ma il conducente del mezzo pesante positivo all’alcol (0,97 g/l). Strada riaperta alle 12:20. #lagodigarda #cronaca #incidenti x.com