Incidente all’uscita della Tangenziale scontro tra auto e moto | 29enne in ospedale

Questa mattina, intorno alle 8, un incidente si è verificato in via Quarto a Brugherio, all’uscita della Tangenziale A51. Un veicolo a due ruote e un’auto si sono scontrati in modo ancora da chiarire, causando l’intervento dei soccorsi. Un 29enne, coinvolto nello scontro, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

Incidente tra auto e moto questa mattina, 15 aprile, in via Quarto a Brugherio. Poco dopo le 8, allo sbocco della tangenziale A51, per dinamiche ancora da chiarire una moto e un'auto si sono scontrate. A rimanere coinvolti, un 23enne milanese alla guida di una Fiat 500 e un 23enne residente a.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Incidente tra auto e moto sulla Tangenziale di Napoli: due feriti in ospedale, traffico intenso verso CapodichinoI conducenti di entrambi i veicoli sono stati portati in codice giallo in ospedale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente all’uscita della Tangenziale, scontro tra auto e moto: 29enne in ospedale; Incidente con auto ribaltata: riaperta l’uscita Lago di Como sulla A9; Traffico caos in A1 e FiPiLi: incidenti e lunghe code, mattina di disagi; Incidente sull'A2 del Mediterraneo, due feriti: uno è grave. Incidente sulla Fipili: scontro auto-tir dopo l’uscita del Ponte all’Indiano. Traffico nel caos verso FirenzeUn'altra mattinata di disagi per gli automobilisti della Fipili oggi, 14 aprile 2026. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10 all'altezza di Firenze per lo scontro fra un tir e un'auto poco do ... firenzepost.it Incidente in Fi-Pi-Li. traffico bloccato a FirenzeUn incidente stradale ha causato stamani il blocco della Fi-Pi-Li a Firenze, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo, con uscita obbligatoria al viadotto dell'Indiano. (ANSA) ... ansa.it Il racconto di Mario Giancola, pilota di parapendio 40enne de L'Aquila, dopo l'inconveniente – di “incidente”, ci spiega, si parla quando qualcuno si fa del male – avvenuto il 6 aprile scorso sopra le acque del Garda, durante un corso d'addestramento Siv (Simu - facebook.com facebook Montichiari: incidente sulla SP236, coinvolti un camion e due auto. Nessun ferito grave, ma il conducente del mezzo pesante positivo all’alcol (0,97 g/l). Strada riaperta alle 12:20. #lagodigarda #cronaca #incidenti x.com