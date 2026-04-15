Incendio si vede da lontano sulla statale | ecco cosa andava a fuoco

Un incendio si è sviluppato sulla strada statale, visibile da lontano, e ha interessato un'area vicina a Giugliano in Campania. Poco dopo, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni, accusato di aver dato fuoco a un campo rom situato in via Carrafiello. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire l’incendio e fermare il responsabile.

Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri poco dopo aver appiccato un incendio nel campo rom di via Carrafiello a Giugliano in Campania. È stato un brigadiere dell'Arma libero dal servizio, mentre percorreva la Ss7 quater, a notare una colonna di fumo provenire dal campo rom. Il militare in.🔗 Leggi su Napolitoday.it Crans Montana, le falle nella sicurezza: dal poliuretano alle vie di fuga, cosa non ha funzionato C’è sempre chi vede e chi non vede. Lettera da un lontano incontroSu Avvenire leggo di un singolare incontro dell’anno 1961, a firma di Lucio Brunelli. Atena Lucana, auto prende fuoco sulla Statale 598: il conducente si mette in salvoPaura in serata lungo la Strada Statale 598 nel territorio comunale di Atena Lucana, dove un'autovettura in transito ha improvvisamente preso fuoco... Temi più discussi: Incendio si vede da lontano sulla statale: ecco cosa andava a fuoco; Incendio a Laveno, fiamme sotto controllo dopo ore di interventi; Incendio al confine Toscana-Emilia, paesi isolati nel Pistoiese: le fiamme non si fermano – Video; Danni per 150mila euro e tir in fiamme: le telecamere svelano il volto dell'uomo che ha dato fuoco a tutto. Le Constellation, com'è il lounge-bar dopo la strage. Il sopralluogo: «Le temperature hanno raggiunto i 600 gradi»A Crans Montana il Consigliere Federale e Ministro della Giustizia Beat Jans ha reso omaggio alle vittime dell'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation. Con lui anche il Comandante ... corriereadriatico.it Incendio a Ostia: scooter e auto distrutti dalle fiamme (video)Un incendio è scoppiato nelle prime ore di questa mattina, giovedì 2 aprile, a Ostia. Coinvolti uno scooter e una vettura parcheggiata vicino. Le fiamme sono divampate quando era ancora buio, accompag ... msn.com Un devastante incendio avvolse la cattedrale di Notre-Dame de Paris, distruggendo la celebre guglia ottocentesca e gran parte del tetto medievale sotto gli occhi increduli del mondo intero. Le fiamme, divampate nel tardo pomeriggio durante i lavori di restaur - facebook.com facebook Veraleaks denuncia: «Grossa nube nera dopo incendio nell'area impianti dell'ex Ilva a Taranto». L'azienda: «Questione fisiologica» - News x.com