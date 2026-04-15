Incendio a Ruvo in fiamme villa confiscata alla mafia | Secondo rogo in meno di un anno

A Ruvo di Puglia si è verificato un incendio che ha interessato una villa confiscata alla criminalità organizzata. Si tratta del secondo episodio del genere in meno di un anno. Le forze dell'ordine sono intervenute per le indagini e per mettere in sicurezza l’immobile. La villa si trova in una zona residenziale e risulta essere stata sottoposta a procedure di confisca da parte delle autorità competenti.

“Un incendio, il secondo in meno di un anno, ha colpito la villa di Ruvo di Puglia confiscata alla criminalità organizzata. Lo stesso bene che otto giorni fa, nella sala stampa della Presidenza della Regione, abbiamo annunciato di voler restituire alla comunità con un finanziamento di un milione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Informazione e formazione, in una villa confiscata alla mafia apre il nuovo Centro Europe DirectGestito da InformaGiovani Ets per il periodo 2026/2030, sarà in collaborazione con una rete di enti pubblici e soggetti del privato sociale Uno... Incendio nel quartiere Santa Rita, fiamme divampano in una pizzeria: secondo rogo in pochi mesiIl rogo nel locale 'Pizza e Core' in contrada Ferrigni: a luglio scorso l'attività era già stata interessata da un altro episodio simile, in seguito... Altri aggiornamenti Si parla di: Paura sulla Polignano-Conversano: camion avvolto dalle fiamme, strada bloccata. Danneggiata da un rogo una villetta confiscata alla criminalità a Ruvo di PugliaUn incendio ha danneggiato la notte tra il 14 e il 15 aprile una villetta confiscata alla criminalità organizzata in via Bisceglie, a Ruvo di Puglia. La natura del rogo, su cui indagano i carabinieri, ... rainews.it Ruvo di Puglia, incendio nella villetta confiscata alla criminalità: indagini sull’ipotesi dolosaRUVO DI PUGLIA – Un incendio ha danneggiato nella notte una villetta confiscata alla criminalità organizzata in via Bisceglie, alla periferia di Ruvo di Puglia. Sull’episodio indagano i carabinieri, c ... giornaledipuglia.com