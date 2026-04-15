in ufficio e non solo

In questo periodo, il guardaroba di mezza stagione richiede capi che siano sia eleganti che pratici, ideali per affrontare cambiamenti climatici improvvisi. Le soluzioni fashion proposte puntano su pezzi versatili, perfetti per essere indossati sia nelle giornate di sole che in quelle di pioggia. La scelta di capi adatti si rivolge a chi cerca uno stile raffinato senza rinunciare alla funzionalità, anche in ambienti lavorativi o nel tempo libero.

S oluzioni fashion. Il guardaroba della mezza stagione deve poter fare affidamento su item chic e versatili, da sfoggiare col sole o con la pioggia. Come nel caso della giacca corta donna. Come abbinare la giacca in tweed e renderla subito meno formale X Oltre al classico trench, all’intramontabile bomber e all’immancabile denim jacket, questa primavera il capospalla dalla silhouette cropped è pronto a fare la differenza. Essenziale eppure magnetica, femminile e contemporanea, la giacca corta donna si sfoggia con nonchalance da mattina a sera. Senza limiti d’età. Identikit della tendenza. Dall’animo bon ton e dal carattere grintoso, la giacca del momento è contraddistinta da un design minimalista ma d’effetto.🔗 Leggi su Iodonna.it

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