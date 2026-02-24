Non solo per l' ufficio

La primavera porta con sé un cambiamento nel guardaroba, spingendo molte persone a sostituire cappotti e maglioni con capi più leggeri. La voglia di rinnovamento, spinta dal clima più mite, induce a fare spazio a outfit più freschi e colorati. Questo passaggio si riflette anche nelle abitudini quotidiane, con un aumento dell’attenzione verso stili più vivaci. Così, il cambio di stagione diventa un’occasione per rinnovare anche il modo di vestirsi.

A ria di novità. L'arrivo della bella stagione, così attesa e sospirata, regala una ventata d'aria fresca al guardaroba, pronto a dire addio a cappotti, piumini e maglioni pesanti. È tempo, allora, di lasciarsi conquistare dal tailleur gonna e giacca elegante più raffinato del momento. Completo da donna: 5 tailleur alternativi da copiare X Nella Primavera 2026, infatti, l'eterno e irrinunciabile completo sartoriale esplora silhouette inedite e sfumature altrettanto originali. Romantico e sofisticato, glamour e versatile, il tailleur gonna e giacca elegante si candida a diventare l'outfit prediletto dei prossimi mesi, dall'ufficio alla cerimonia.

