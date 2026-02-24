Non solo per l' ufficio

La primavera porta con sé un cambiamento nel guardaroba, spingendo molte persone a sostituire cappotti e maglioni con capi più leggeri. La voglia di rinnovamento, spinta dal clima più mite, induce a fare spazio a outfit più freschi e colorati. Questo passaggio si riflette anche nelle abitudini quotidiane, con un aumento dell’attenzione verso stili più vivaci. Così, il cambio di stagione diventa un’occasione per rinnovare anche il modo di vestirsi.

A ria di novità. L’arrivo della bella stagione, così attesa e sospirata, regala una ventata d’aria fresca al guardaroba, pronto a dire addio a cappotti, piumini e maglioni pesanti. È tempo, allora, di lasciarsi conquistare dal tailleur gonna e giacca elegante più raffinato del momento. Completo da donna: 5 tailleur alternativi da copiare X Nella Primavera 2026, infatti, l’eterno e irrinunciabile completo sartoriale esplora silhouette inedite e sfumature altrettanto originali. Romantico e sofisticato, glamour e versatile, il tailleur gonna e giacca elegante si candida a diventare l’outfit prediletto dei prossimi mesi, dall’ufficio alla cerimonia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

In ufficio e non soloDa lunedì mattina, in molte città italiane, negozi e atelier hanno iniziato a proporre capi che ricordano gli anni Sessanta.

Ufficio anagrafe in difficoltà: da oggi è aperto solo uno sportelloA partire da oggi, l’Ufficio Anagrafe di Osimo funziona con un solo sportello aperto, a causa della cessazione del contratto di uno dei quattro dipendenti.

Come creare un AGENTE AI in 15 minuti (per principianti)

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Non solo l'otto 2026 // Alfonsina Strada; Non solo sport: Olimpiadi motore per la manifattura italiana; Comunicato stampa congiunto ANC e Confimi industria 23.02.2026 - DETRAZIONE IVA RETRO IMPUTABILE, SENZA PIÙ ECCEZIONI - Bene Testo Unico Iva dal 2027, ma migliorabile e non solo per recepire la sentenza UE; Una dieta sana e sostenibile per il clima e non solo.

Furia Inter: Lautaro ko e Zielinski in dubbio a causa del sintetico. Il club protesta con la UefaLa trasferta di Bodo ha lasciato il segno, e non solo per la netta sconfitta. Così la dirigenza nerazzurra ha mostrato la propria rabbia ai vertici di Nyon ... msn.com

Cure palliative: non solo per malati terminaliLe cure palliative sono «un diritto umano inalienabile»: così le definisce l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e a sottolinearne l’importanza di recente è stato anche il presidente della ... donnamoderna.com

Dorabella. . NUOVA COLLEZIONE Il tailleur CAMILLA é finalmente arrivato negli store e online ed è un vero e proprio passe partout: ufficio, tempo libero, aperitivo. Basta un tocco per renderlo perfetto per ogni occasione. Codice giacca: 100765 Codic - facebook.com facebook