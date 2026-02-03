Food la nuova ‘Dolce Vita’ della Taverna Flavia | la memoria nel piatto e il sapore di Roma

A pochi passi da Via Veneto, la Taverna Flavia si presenta come un angolo di storia e sapori di Roma. Qui, negli anni '60, passavano stelle di Hollywood come Audrey Hepburn e Ava Gardner, oltre a dive italiane come Sophia Loren. Oggi il locale cerca di rinnovarsi, portando avanti la tradizione di un luogo che ha visto passare icone del cinema e della cultura, mantenendo vivo il ricordo di un’epoca indimenticabile.

(Adnkronos) – Da qui sono passati Audrey Hapburn e Ava Gardner, Joan Collins e Liz Taylor. Erano gli anni '60, a Roma, e a frequentare questo ritrovo della Dolce vita, a due passi da Via Veneto, erano anche le stelle di Hollywood, oltre alle dive nostrane come Sophia Loren e Claudia Cardinale.

