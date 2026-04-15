Recenti notizie indicano che la giornalista americana Dianna Russini potrebbe aver presentato le dimissioni. La vicenda riguarda un presunto episodio legato a questioni di etica professionale che avrebbe coinvolto la giornalista. In Italia, si è diffusa la stessa voce, anche se non ci sono conferme ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione nel mondo dell’informazione, senza che siano stati forniti dettagli precisi sulle motivazioni o sulle modalità delle dimissioni.

Anche in Italia la giornalista Dianna Russini si sarebbe dimessa? C’è un caso di etica professionale che ha investito la nota e autorevole giornalista americana Dianna Russini. È un’esperta di Nfl (la lega di football americano negli Usa). Si è dimessa dal giornale Athletic una settimana dopo la pubblicazione – da parte del New York Post – di fotografie che ritraevano lei e Mike Vrabel – il coach dei New England Patriots – mentre si tenevano per mano, si abbracciavano ed erano seduti insieme in una vasca idromassaggio in un resort in Arizona il mese scorso. Entrambi hanno negato la relazione. La notizia negli Stati Uniti ha suscitato molto clamore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Italia la giornalista Nfl Dianna Russini si sarebbe dimessa?

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