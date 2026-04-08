Mike Vrabel e Dianna Russini | smentita l’intima relazione a Sedona

Mike Vrabel e Dianna Russini hanno negato ogni coinvolgimento sentimentale in seguito alla diffusione di alcune foto scattate il 7 aprile a Sedona, in Arizona. Le immagini avevano alimentato voci su una presunta relazione tra i due, ma entrambi hanno confermato che non c'è alcun legame di natura romantica. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media senza che siano state fornite ulteriori dettagli.

Mike Vrabel e la giornalista Dianna Russini hanno smentito ogni legame sentimentale dopo che alcune immagini scattate il 7 aprile a Sedona, in Arizona, hanno alimentato speculazioni su una possibile relazione tra i due professionisti. L’episodio nasce dalla pubblicazione di foto che ritraevano l’allenatore dei New England Patriots e la reporter senior della NFL in atteggiamenti apparentemente intimi. Tuttavia, entrambi i protagonisti hanno prontamente respinto tali ipotesi, definendo ridicole le insinuazioni su un coinvolgimento privato. Vrabel ha chiarito che gli scatti non mostrano la realtà dei fatti, poiché i due facevano parte di un gruppo più ampio composto da sei persone che trascorrevano la giornata insieme. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mike Vrabel e Dianna Russini: smentita l’intima relazione a Sedona Liste, dopo i sospetti su impegnative ristampate, la smentita dell'Asl. ecco la contro-smentita dei mediciIl caso delle liste d'attesa nella sanità umbra si complica ulteriormente per quanto riguarda la gestione, oltre ai ritardi che continuano a essere... Leggi anche: Super Bowl, i soliti Patriots: da Belichick-Brady a Vrabel-Maye cambia tutto per non cambiare nulla