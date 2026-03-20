Il cappello | moda arte stile Si apre ’The Queen’s Hat’

Da oggi fino a domenica, alla residenza Vignale di Milano, si tiene l’evento ‘The Queen’s Hat’ dedicato all’arte dell’headwear. L’ingresso è gratuito e l’esposizione mette in mostra cappelli di moda e arte. L’iniziativa si concentra sulla storia e lo stile dei copricapi, attirando appassionati e curiosi interessati all’evoluzione del mondo dell’haute couture.

Da oggi a domenica alla residenza Vignale a Milano, con ingresso gratuito, si celebra l’arte dell’headwear con ’The Queen’s Hat’. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è ideata e curata dalla giornalista e fashion manager Gabriella Chiarappa organizzata da Le Salon de la Mode in collaborazione con Musikologiamo, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano. Il cappello, un accessorio capace di attraversare epoche, stili e culture senza perdere il suo fascino, diventa un’opera artistica da indossare, capace di fondere savoir-faire artigianale, sperimentazione e visione contemporanea. Il racconto, un connubio di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Break Free - Long Live the Queen - Queen Tribute Show. . LONG LIVE THE QUEEN – IL GRANDE TRIBUTO AI QUEEN – Martedì 15 Aprile 2026, ore 20.30 – EcoTeatro di Milano I POSTI SONO LIMITATI! Acquista i tuoi biglietti ora https://www.breakfree - facebook.com facebook

Grazie a Taccia The Queen e al solito gruppo di haters e troll per questo graditissimo augurio per la #festadelladonna. Visto che ci siamo aggiungo anche qualche messaggio gentile, tra quelli che ricevo spesso. Auguri! #Garlasco x.com