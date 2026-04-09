Per la primavera-estate 2026, i tagli lunghi si presentano con scalature morbide che valorizzano la texture naturale dei capelli. I look sono caratterizzati da uno stile semplice e senza eccessi, ispirato alle acconciature viste nelle sfilate e tra le star. Le tendenze puntano su un risultato che appare spontaneo e fluido, senza eccessive costruzioni o dettagli troppo elaborati.

L'idea di fondo è quella di seguire le tendenze, che ormai da un po' di tempo guardano alle epoche passate, specie i Novanta, ma senza sottomettersi pedissequamente. Anzi. Sperimentare ed evolvere, così come accade anche nei tagli corti e medi, sono le parole chiave, che permettono di dare voce, anche attraverso stili e scalature, alla propria personalità, alle proprie ambizioni e sogni. I tagli lunghi di tendenza: tra scalature, soft shag e butterfly cut Una cosa è certa, le scalature à la Rachel, tipicamente anni Novanta, stanno riscoprendo il loro momento di rinascita, ma a una condizione: «il classico lungo scalato continua a dettare tendenza, purché con scalature leggere e progressive» ci spiega Paolo Roman, teacher Evos Parrucchieri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I tagli lunghi di tendenza della Primavera-estate 2026. Le ispirazioni dai saloni e dalle star

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3 tagli di tendenza del 2026 #tagliditendenza #taglicapelli #tipscapelli

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Ed è tornato a fiorire il glicine bianco sulla scala, una meraviglia del mio quartiere. #primavera #Genova x.com

Con l’arrivo della primavera e il progressivo aumento delle temperature, tornano protagoniste anche le zanzare, che accompagneranno le belle giornate e le serate all’aperto degli italiani - facebook.com facebook