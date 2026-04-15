L'attenzione si concentra sulle opere di Beppe Farina, artista legato al movimento NeoSituazionismo. Le sue creazioni mostrano una tendenza a privilegiare l'essenza rispetto alla forma, spesso mettendo in secondo piano l'aspetto estetico. La sua produzione si inserisce in un dibattito sulla critica alla società consumistica, pur accettando alcune delle sue manifestazioni visive. La sua attività si svolge tra riflessioni sociali e sperimentazioni artistiche.

La forma molto spesso viene messo in secondo piano rispetto all’essenza, sebbene quest’ultima tenda a emergere a dispetto dei tentativi di metterla a tacere; questo sembra essere il messaggio subliminale di tutti quegli autori che scelgono l’analisi sagace e critica di una società in cui il contatto con il lato più profondo è andato perduto e pertanto ciò che resta è solo una patina superficiale. L’avere prevale sull’essere dunque, eppure non riesce a mettere completamente in ombra tutta quella sostanza che, grazie alla capacità di approfondimento di alcuni interpreti della creatività attuale, affiora, fa sentire la sua presenza, fuoriesce...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - In bilico tra critica alla società consumistica contemporanea e accettazione estetica delle sue sfaccettature nel NeoSituazionismo di Beppe Farina

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