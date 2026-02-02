Dal 7 al 9 febbraio 2026, Fiera Roma si trasforma nel centro della bellezza. La diciottesima edizione di Roma International Estetica riunisce professionisti e appassionati per tre giorni dedicati a estetica, benessere e discipline mediche. Un evento che ogni anno richiama numeri sempre più alti, segnando un momento importante per il settore in Italia.

Dal 7 al 9 febbraio 2026, Fiera Roma ospiterà la diciottesima edizione di Roma International Estetica, un appuntamento che si conferma punto di riferimento per il settore della bellezza, del benessere e delle discipline estetiche mediche. L’evento, organizzato da Fiera Roma, si propone come un momento di incontro tra innovazione scientifica, formazione professionale certificata e riflessione culturale su temi legati al corpo, alla salute e all’identità. Negli ultimi anni, il concetto di bellezza ha subito una trasformazione profonda: non più solo un aspetto superficiale, ma un concetto integrato che coinvolge prevenzione, salute mentale, consapevolezza corporea e responsabilità etica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’estetica tra ricerca e riflessione: il ritorno del dibattito su bellezza, corpo e identità nella società contemporanea

Approfondimenti su Roma International Estetica

La riflessione contemporanea su Paolo di Tarso sarà al centro di un evento alla Casa del Petrarca, ad Arezzo, il 31 gennaio alle 17:00.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma International Estetica

Argomenti discussi: Roma International Estetica: la bellezza diventa scienza, cultura e benessere consapevole; L'architetto Rem Koolhaas tra i big del Salone del Mobile.Milano 2026; Al MIC di Faenza apre Alchimia Ginori, la mostra tra ricerca estetica e scientifica; Accademia Belle Arti Sassari protagonista al Sympoiesis Symposium di Torino.

Google rinnova la ricerca vocale, ecco come appariràVediamo le differenze. msn.com

ETRE BELLE ESTETICA – MANTOVA CERCA TE! Siamo un centro specializzato in estetica avanzata, dove professionalità, innovazione e cura della persona sono al primo posto. Per ampliamento del nostro team siamo alla ricerca di: ESTETISTA QUA - facebook.com facebook