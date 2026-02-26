Cani di taglia grande in cabina sugli aerei Ita cambiano le regole | le novità del 2026

A partire dal 2026, Ita Airways introdurrà nuove regole per il trasporto di cani di taglia grande in cabina. La compagnia di bandiera eliminerà l’obbligo di usare il trasportino e lancerà il servizio “Large Pet Friendly”. Questa novità cambierà il modo in cui i proprietari potranno viaggiare con i loro animali di grossa taglia.

Addio al trasportino per i cani su Ita Airways. La compagnia di bandiera si appresta a lanciare il servizio “Large Pet Friendly”. Questo permetterà ai cani di taglia media e grande, fino a 30 chilogrammi di peso, di viaggiare in cabina accanto ai propri proprietari senza essere chiusi nel trasportino. Ita Airways diventa così la prima compagnia aerea di linea al mondo a introdurre regole così permissive, grazie alle recenti modifiche regolamentari dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Il test a settembre Tutto è partito lo scorso settembre, quando un volo dimostrativo da Milano Linate a Roma Fiumicino ha trasportato in cabina due cani di grossa taglia senza trasportino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

