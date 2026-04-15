Impossibile far tornare la Madonna Sistina ci dicono che il supporto è fragile
Recentemente, fonti ufficiali hanno dichiarato che la Madonna Sistina di Raffaello non potrà essere restituita a causa della fragilità del supporto su cui è conservata. Nel frattempo, si è aperto un confronto tra le istituzioni per valutare eventuali scambi o prestiti, con una proposta che prevede di offrire in cambio il “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt. La possibilità di un prestito rimane al centro di discussioni e valutazioni ufficiali.
«Ma chiedere in prestito la Madonna Sistina di Raffaello, offrendo il “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt?». Stefano Cugini, consigliere di Alternativa per Piacenza, ha rilanciato (nuovamente) una sua vecchia proposta. Ma le speranze di rivedere nella nostra città il capolavoro che qua era.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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