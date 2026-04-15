Impossibile far tornare la Madonna Sistina ci dicono che il supporto è fragile

Recentemente, fonti ufficiali hanno dichiarato che la Madonna Sistina di Raffaello non potrà essere restituita a causa della fragilità del supporto su cui è conservata. Nel frattempo, si è aperto un confronto tra le istituzioni per valutare eventuali scambi o prestiti, con una proposta che prevede di offrire in cambio il “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt. La possibilità di un prestito rimane al centro di discussioni e valutazioni ufficiali.