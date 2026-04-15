Immobiliare | l’instabilità globale non ferma il sogno Italia

Nonostante le tensioni geopolitiche e l’instabilità a livello globale, il mercato immobiliare in Italia continua a registrare un interesse costante da parte di acquirenti stranieri. Le richieste di acquisto di immobili nel paese si mantengono elevate, senza mostrare segni di rallentamento, e questo trend si conferma anche nel primo quadrimestre dell’anno. Le transazioni immobiliari continuano a essere numerose, mantenendo l’Italia come meta privilegiata per chi cerca un investimento nel settore.

Roma, 15 aprile 2026 – Nel contesto di crescente instabilità internazionale e tensioni geopolitiche, il desiderio di acquistare casa in Italia da parte degli acquirenti esteri si conferma solido e resiliente. È quanto emerge da un sondaggio realizzato all’interno della community internazionale di Gate-away.com, che ha coinvolto utenti attivamente interessati all’acquisto nel nostro Paese. La casa in Italia è ancora un sogno che le guerre non scoraggiano. Secondo i risultati, il 55% degli intervistati dichiara che l’attuale situazione geopolitica non ha avuto alcun impatto sui propri progetti e continua a cercare attivamente un immobile in Italia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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