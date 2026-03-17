WBC si ferma il sogno dell’Italia | Venezuela in finale

L'Italia baseball è stata eliminata in semifinale dopo aver perso 4-2 contro il Venezuela. La partita ha visto le squadre affrontarsi fino all'ultimo inning, con il Venezuela che ha conquistato il passaggio in finale. L'incontro ha deciso le sorti del torneo per entrambe le nazionali e ha concluso il percorso italiano nella competizione.

Si interrompe insemifinale il cammino dell’Italia alWorld Baseball Classic. Gli azzurri cedono alVenezuela con il punteggio di 4-2, al termine di una gara intensa e combattuta, sfuggita di mano nel momento decisivo. La squadra guidata da Francisco Cervelli era partita bene, portandosi avanti 2-0 già nei primi inning grazie a un approccio paziente e concreto nel box di battuta. Un vantaggio costruito senza giocate spettacolari, ma con grande disciplina offensiva. L’equilibrio si è spezzato nel quarto inning con il fuoricampo di Eugenio Suárez, che ha riaperto la partita accorciando le distanze. L’Italia è comunque riuscita a mantenere il vantaggio fino al settimo inning, quando è arrivata la svolta decisiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - WBC, si ferma il sogno dell’Italia: Venezuela in finale Articoli correlati Baseball, l’Italia sfida il Venezuela: sogno finale al WbcMiami, 16 marzo – “Attacca, attacca, attacca”, con il palmo della mano sinistra che, come fosse il guanto di un catcher, riceve il pugno della mano... Leggi anche: Mondiali di Baseball, il sogno azzurro si infrange: il Venezuela batte l’Italia 4-2 e vola in finale Approfondimenti e contenuti su WBC si ferma il sogno dell'Italia... Temi più discussi: L'Italia cede al Venezuela, la storica semifinale di baseball finisce 4-2; World Baseball Classic, l'Italia supera il Brasile all'esordio per 8-0; Italia, sfuma il sogno finale: ko col Venezuela; Come è stato possibile che l’Italia del baseball abbia vinto contro gli Stati Uniti ai Mondiali. L'Italia cede al Venezuela, la storica semifinale di baseball finisce 4-2La Nazionale delle meraviglie si ferma dopo aver battuto Stati Uniti e Porto Rico. Il Venezuela va in finale ... rainews.it Baseball, Italia Venezuela: dove vedere la semifinale WBC in tv e streamingQuando a 11 anni il padre Emanuele lasciò la Puglia per andare in Venezuela nessuno avrebbe immaginato un epilogo simile. Il percorso di Francisco Cervelli, manager e mente dell’Italia del baseball ch ... sport.sky.it Oggi celebriamo i 165 anni dell’Unità d’Italia. Una storia fatta di coraggio, fierezza, amore e sacrificio per la Patria che continua a vivere nei riferimenti della nostra Nazione: la Costituzione, l’Inno e la Bandiera. Simboli che custodiscono la nostra identità e ci ric - facebook.com facebook Kimi Antonelli, rientro trionfale in Italia dopo la vittoria in F1. L'abbraccio con la mamma e le parole per Sinner x.com