Il verde passa ad Amga Ci penserà l’agronomo

A partire dalla prossima settimana, la gestione del verde pubblico nella città sarà affidata a Amga Legnano, che metterà a disposizione una squadra di agronomi e giardinieri. La decisione interessa le aree comunali dedicate agli spazi verdi e alle aiuole presenti sul territorio. La nuova organizzazione mira a garantire interventi più regolari e specifici per la cura delle piante e del paesaggio urbano.