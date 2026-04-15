Il verde passa ad Amga Ci penserà l’agronomo
A partire dalla prossima settimana, la gestione del verde pubblico nella città sarà affidata a Amga Legnano, che metterà a disposizione una squadra di agronomi e giardinieri. La decisione interessa le aree comunali dedicate agli spazi verdi e alle aiuole presenti sul territorio. La nuova organizzazione mira a garantire interventi più regolari e specifici per la cura delle piante e del paesaggio urbano.
Dalla prossima settimana la cura del verde pubblico sarà affidata ad Amga Legnano con la sua squadra di agronomi e giardinieri. L’appalto riguarda la manutenzione di tutte le aree verdi (363mila metri quadrati, pari a circa il 5,65% del territorio comunale), delle attrezzature ludiche e di fitness, la cura dei giardini (7.700 metri quadrati), delle piante (3.700) e delle siepi nonché la rasatura dei prati (un milione e 260mila metri quadrati l’anno). "Un patrimonio verde costantemente curato è una garanzia di sicurezza", afferma Moreno Bandera (nella foto), agronomo alla guida del settore Manutenzione verde, riferendosi ad esempio alla...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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