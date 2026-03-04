Fischi Bastoni Ravezzani smorza | Il suo gesto con Kalulu non è piaciuto a molti tifosi ma poi non ci penserà più nessuno Lui bravissimo a non scomporsi – FOTO

Durante la partita tra Juventus e Como di Coppa Italia, Bastoni è stato fischiato dai tifosi. Fabio Ravezzani ha commentato l’accaduto, notando che il gesto di Bastoni con Kalulu non è piaciuto a molti spettatori. Tuttavia, il giornalista ha aggiunto che in breve tempo la questione sarà dimenticata perché Bastoni ha mantenuto la calma senza scomporsi.