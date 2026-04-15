Il tema della violenza giovanile a Chi l’ha Visto

Stasera, mercoledì 15 aprile, su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha Visto?, il programma dedicato a casi di cronaca nera. La conduttrice Federica Sciarelli torna a guidare il programma, che si concentra sul tema della violenza giovanile. La trasmissione affronta le recenti vicende e approfondisce le storie di giovani coinvolti in situazioni delicate o problematiche.

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 15 aprile, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di cronaca nera della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 15 aprile 2026. Al centro della puntata, il tema della violenza giovanile, che sta diventando un’ emergenza: quella contro gli altri coetanei, contro gli adulti ma anche contro sé stessi è ormai all’ordine del giorno. Spesso i genitori non si capacitano di quello che sta succedendo: i propri figli non si confidano e chiedono aiuto all’intelligenza artificiale. Federica Sciarelli ne parla con Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’età evolutiva che da anni studia i cambiamenti in corso.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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