Il sogno della Val Pusteria | la squadra rivelazione che sfida Graz in una storica finale di ICE Hockey League

In Val Pusteria si sta vivendo una settimana particolare, con un evento che sta attirando l’attenzione di molti appassionati di hockey su ghiaccio. La squadra locale ha raggiunto una finale storica della ICE Hockey League, sfidando i favoriti di Graz. Questa partita rappresenta un risultato sorprendente per la formazione, che si è fatta strada attraverso le fasi precedenti e ora si prepara a confrontarsi con una delle squadre più quotate del campionato.

In Val Pusteria si respira qualcosa di speciale. E questa volta i successi di Jannik Sinner non c’entrano nulla. Tra i monti all’estremo nord d’Italia, in una terra di confine, un’intera comunità è pronta a stringersi intorno alla sua squadra di hockey per rincorrere un sogno incredibile. Oggi comincia infatti la finale play-off di ICE Hockey League, uno dei campionati più affascinanti del Vecchio Continente, che riunisce il meglio del panorama hockeistico tra Austria, Ungheria, Slovenia e ovviamente Italia. L’ HC Falkensteiner Pusteria ha conquistato la sua prima storica finale, dopo una regular season straordinaria chiusa in quinta posizione e dei play-off ancora più incredibili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sogno della Val Pusteria: la squadra rivelazione che sfida Graz in una storica finale di ICE Hockey League Hockey ghiaccio, Val Pusteria domina anche Gara-3 contro Lubiana e ora vede la finale della ICE LeagueVal Pusteria schianta l’Olimpia Lubiana anche in Gara-3 delle semifinali dei play-offs della ICE Hockey League 2026 e ora vede da vicino l’approdo... Ice Hockey League: su Dazn i playoff di Südtirol e Val PusteriaArchiviato il grande interesse generato dal torneo olimpico di hockey su ghiaccio, la stagione europea entra ora nella sua fase più spettacolare.