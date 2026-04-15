Tra poche settimane, i telespettatori di La Promessa assisteranno all’ingresso di un nuovo personaggio, interpretato dall’attore noto per il suo ruolo in Il Segreto. Si tratta di Cristobal Ballesteros, che entrerà a far parte del cast come il nuovo maggiordomo capo della tenuta dei Lujan. La presenza di questo personaggio segnerà un nuovo sviluppo nella narrazione della telenovela iberica trasmessa su Rete 4.

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© Davidemaggio.it - “Il Segreto” del nuovo maggiordomo de La Promessa

Finalmente: Ricardo Smaschera Ana e Santos! | La Promessa anticipazioni 14-17 Febbraio

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