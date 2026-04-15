Roma, 15 aprile 2026 - Tra i corridori che sono rimasti lontani dalle gare per un lungo periodo c’è Pelayo Sanchez, che ha annunciato di aver affrontato il Fuoco di Sant'Antonio e di aver subito un problema al ginocchio. Sanchez ha spiegato di aver avuto problemi di salute e di aver dovuto prendersi una pausa per recuperare. Al momento, non ci sono date ufficiali per il suo ritorno alle competizioni.

Roma, 15 aprile 2026 - Tra i corridori inattivi da più tempo c'è Pelayo Sanchez, di cui si sono perse le tracce da settembre e senza tante spiegazioni ufficiali da parte della Movistar Team: ci pensa proprio lo spagnolo a svelare cosa gli sia accaduto e, soprattutto, la data del tanto agognato rientro. Le dichiarazioni di Sanchez. Il vincitore della tappa 9 del Giro d'Italia 2024, quella che si chiudeva a Rapolano Terme, battendo in quel giorno addirittura Julian Alaphilippe, è stato intercettato dai microfoni di Marca, ai quali ha innanzitutto raccontato il suo calvario. "Non gareggio dal 14 settembre. Tutto è iniziato con alcuni problemi di salute alla Strade Bianche 2025.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ritorno di Pelayo Sanchez: "Ho avuto il Fuoco di Sant'Antonio e un guaio al ginocchio"

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