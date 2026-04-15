A 24 anni, l’artista italiana ha annunciato il ritorno con il suo terzo album, intitolato Disincanto, previsto per il 17 aprile. Il disco comprende 14 tracce che riflettono un percorso personale segnato da momenti di sofferenza, cadute e successi. Recentemente, l’artista ha parlato di un ricovero ospedaliero che ha contribuito a far ripartire tutto, affrontando temi come il vuoto, l’uso di farmaci e l’importanza della musica nella sua vita.

Ventiquattro anni e un terzo album che porta il peso di una rinascita. Madame torna sulla scena musicale italiana con Disincanto, 14 brani in uscita venerdì 17 aprile che raccontano un percorso di dolore, caduta e ricostruzione. Un disco che nasce dopo due anni di silenzio creativo, ricoveri e psicofarmaci, di cui la cantautrice vicentina parla senza filtri in un’intervista al Corriere della Sera. “Ho avuto due anni di vuoto. Scrivevo e registravo canzoni sul telefono, ma non si capiva nulla”, confessa Francesca Calearo, questo il vero nome dell’artista. Il disco rappresenta la visione lucida di quel dolore, un modo per dargli senso e per esorcizzarlo.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Il ricovero ha fatto ripartire tutto”: Madame rompe il silenzio su vuoto, farmaci e musica

The Breakfast Club - MADAME LABELLE ft. ASCANIO (Official Music Video)

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