il politico e il pontefice due americhe da non confondere la riflessione di volpi

Oggi si devono distinguere due figure che rappresentano rispettivamente due ambiti molto diversi: un politico e un leader religioso. Entrambi sono figure pubbliche che comunicano con il mondo, ma le loro influenze e modalità di espressione sono distinte. Nonostante condividano il fatto di provenire dall’America, le loro identità e ruoli sono ben separati e non si confondono tra loro. La loro presenza pubblica e il modo in cui si rapportano ai temi globali sono chiaramente differenziati.

Ci sono due americani che oggi parlano al mondo. Non si somigliano, non si cercano, e con ogni probabilità non si capirebbero nemmeno se si trovassero nella stessa stanza. Eppure vengono dalla stessa terra, dalla stessa lingua, dalla stessa storia. Uno è Donald Trump. L’altro è Papa Leone XIV. La tentazione è fermarsi alla superficie: il politico e il Pontefice, il potere e la morale, il conflitto e la pace. Ma sarebbe una lettura da rotocalco, quasi consolatoria. Il punto vero è un altro, ed è più scomodo: Trump e Prevost non sono due eccezioni. Sono due prodotti coerenti di due Americhe diverse, entrambe reali, entrambe profonde, entrambe capaci di proiettarsi nel mondo – ma con grammatiche opposte.🔗 Leggi su Formiche.net

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