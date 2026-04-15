Il mercatino dell’antiquariato quarant’anni e ottima salute

Domenica il mercatino dell’antiquariato “Antiquari in piazza” ha celebrato i quarant’anni di attività, con una cerimonia a cui ha partecipato anche il sindaco. La manifestazione, nata quattro decenni fa, si svolge regolarmente ogni settimana e attira appassionati e venditori da diverse zone. Durante l’evento sono stati esposti e venduti oggetti di varie epoche, e sono stati condivisi ricordi e aneddoti legati alla storia della fiera.

"Antiquari in piazza" domenica ha festeggiato insieme al sindaco Moretti i quarant’anni. Ideata e portata avanti da Paolo Rosi e Marco Bertolini (nella foto, a sinistra), la manifestazione è nata il 13 aprile 1986 con una cinquantina di espositori concentrati in piazza Repubblica; poi l’iniziativa è cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti più conosciuti e seguiti in Emilia-Romagna. Fin dall’inizio il mercato ha puntato sulla qualità degli espositori e degli oggetti proposti, riuscendo a costruire nel tempo una reputazione solida tra commercianti, collezionisti, appassionati e curiosi. La posizione strategica di Sant’Ilario, lungo la via Emilia tra Parma e Reggio, e il sostegno ricevuto allora dall’amministrazione comunale e da Confcommercio Val d’Enza furono decisivi per il decollo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il mercatino dell’antiquariato, quarant’anni e ottima salute MERCATO VINTAGE E DELL'ANTIQUARIATO PIAZZOLA SUL BRENTA Il mercatino dell'antiquariato in via BergamoUn appuntamento da non perdere per gli appassionati dell'artigianato e dell'antiquariato.