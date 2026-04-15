Il MedFilm Festival sbarca a New York

Il MedFilm Festival, che si svolge ogni anno in Italia e si concentra sulle cinematografie del Mediterraneo, annuncia la sua prima edizione a New York. La manifestazione si terrà dal 16 al 18 aprile 2026 presso l'Istituto Italiano di Cultura. La tre giorni prevede la proiezione di numerosi film e la presenza di ospiti provenienti dal mondo del cinema e della cultura mediterranea.

MEDFILM FESTIVAL A NEW YORK Prima edizione 16, 17 e 18 aprile 2026 Istituto Italiano di Cultura Il MedFilm Festival, unico festival italiano dedicato alle cinematografie del Mediterraneo, sbarca a New York per una tre giorni ricca di film e ospiti. Realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di New York, questa prima edizione porta nel cuore degli Stati Uniti uno spazio vivo di visione e incontro, un’ampia panoramica del meglio di autori affermati e nuovi talenti del cinema mediterraneo, capaci di sorprendere con linguaggi forti e innovativi. MedFilm Festival a New York è il primo dei tre spin-off internazionali del festival romano che da 32 anni promuove in Italia il cinema euro-mediterraneo contemporaneo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Il MedFilm Festival sbarca a New York Notizie correlate L'impero romano dell'arte "da toccare": il Ballon Museum sbarca a New York con un'opera di Marina Abramovi?Il progetto della società romana Lux Entertainment apre, con una sede permanente, vicino al Ponte di Brooklyn. All’Antico Vinaio sbarca a Sanremo per il FestivalAll'Antico Vinaio approda a Sanremo con un’apertura straordinaria in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Contenuti di approfondimento Il Medfilm Festival sbarca a New York per una tre giorni di film e ospitiIl MedFilm Festival, unico festival italiano dedicato alle cinematografie del Mediterraneo, sbarca a New York per una tre giorni, dal 16 al 18 aprile, ricca di film e ospiti. (ANSA) ... ansa.it MedFilm Festival debutta a New York: tre giorni di cinema mediterraneo e ospitiIl MedFilm Festival, unico festival italiano dedicato alle cinematografie del Mediterraneo, inaugura la sua prima edizione internazionale a New York. Dal 16 al 18 aprile, la metropoli statunitense osp ... it.blastingnews.com