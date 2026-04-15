Il Manchester United ha inferto un duro colpo alla decisione di Harry Maguire della FA

Le notizie più recenti riguardano il Manchester United e la decisione presa nel caso di Harry Maguire con la Federazione calcistica. La scelta ha suscitato reazioni e opinioni contrastanti, creando un certo fermento nel mondo del calcio. Chi si occupa delle questioni legali e contrattuali del club si trova ora a gestire le conseguenze di questa decisione, che ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori.

2026-04-15 17:48:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La decisione lascia Michael Carrick con il mal di testa. Il Manchester United dovrà fare a meno di Harry Maguire per lo scontro di domenica con il Chelsea dopo che gli è stata inflitta un’ulteriore squalifica per una partita dalla Federcalcio. Il difensore centrale è stato colpito dalla punizione dopo aver ammesso l’accusa di aver agito “in modo improprio eo usato parole eo comportamenti offensivi eo offensivi nei confronti del quarto uomo” in seguito al suo cartellino rosso durante il pareggio per 2-2 dello United contro il Bournemouth il mese scorso.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Manchester United ha inferto un duro colpo alla decisione di Harry Maguire della FA Notizie correlate Manchester United, decisione presa per il futuro di Maguire: rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore ingleseManchester United, decisione presa per il futuro di Maguire: rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore inglese Borussia... Leggi anche: Bournemouth ferma il Manchester United, espulsione di Maguire complica la situazione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Jadon Sancho sta per dire addio al Manchester United, che ha pagato 83 milioni di euro per ottenere dodici gol in cinque anni; Pronostico Manchester United-Leeds United: analisi e probabili formazioni 13/04/2026 Premier League; Premier League, Manchester United-Leeds: pronostici, migliori scommesse e quote; Pronostici Manchester United - West Ham: gli Hammers pronti a mettere in difficoltà Amorim. Garnacho rimuove post su Chelsea da TikTok prima del ritorno con il Manchester United.Alejandro Garnacho, giovane talento del Manchester United, ha recentemente suscitato grande attenzione per una decisione significativa riguardo ai contenuti del suo profilo TikTok. In un gesto che ha ... napolipiu.com Mason Mount, Marcus Rashford e i sei giocatori che il Manchester United deve cedere per finanziare la ricostruzione estivaIl Manchester United deve continuare a ricostruire la rosa, anche tornando in Champions League; la cessione di sei giocatori aiuterà a finanziare il mercato. calciomercato.com Scott #McTominay ha già segnato 25 gol con il Napoli in poco più di una stagione e mezza in Italia Gli mancano solo quattro gol (29) per raggiungere il suo bottino totale con il Manchester United, in 181 partite in meno. facebook 7 anni fa il Manchester United eliminò il PSG dopo aver perso con 2 gol di scarto a Old Trafford. In campo, proprio come questa sera, c’era Marcus #Rashford a cura di @C_Ragionieri (1/10) x.com