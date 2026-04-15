Una donna, madre di sette figli, è stata arrestata in Italia per una presunta truffa commessa nello Stato dei mormoni. La donna, originaria degli Stati Uniti, si trovava nel nostro paese da pochi giorni, dichiarando di partecipare ad attività della comunità mormona. Nel dettaglio, è stato disposto un fermo su richiesta delle autorità italiane, che indagano sui fatti contestati. La donna aveva lasciato nello Utah il marito e i figli prima di arrivare in Italia.

Milano, 15 aprile 2026 – È arrivata in Italia dagli Stati Uniti per un breve soggiorno legato ad attività, a suo dire, della comunità dei mormoni di cui fa parte, lasciando nello Utah il marito e i suoi sette figli. La donna, cittadina statunitense figlia di una coppia fuggita dalla Corea del Sud negli anni ’50 a causa della guerra, è ora coinvolta in un intricato caso giudiziario, con al centro un’accusa di truffa aggravata risalente al 2014 che ha portato al suo arresto non appena è sbarcata all’ aeroporto di Malpensa. Un reato per cui, si legge negli atti, secondo il codice penale coreano (la richiesta di arresto era stata emessa a Seoul, città dove sarebbe avvenuta la truffa, ed è rimasta finora pendente) “è prevista la pena massima di 30 anni di reclusione”, mentre invece in Italia è da anni scattata la prescrizione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il giallo fra Milano e Usa: donna e madre di 7 figli arrestata per una truffa nello Stato dei mormoni

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