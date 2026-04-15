Il gelato può diventare un brand per Reggio Calabria | tutto pronto per il festival Scirubetta
A Reggio Calabria si avvicina l’edizione del festival Scirubetta, dedicato al gelato. L’evento punta a far conoscere le specialità locali e a promuovere il settore dolciario attraverso una manifestazione di portata internazionale. Per ottenere questo risultato, gli organizzatori intendono strutturare l’evento in modo da favorire la sua riconoscibilità oltre i confini regionali. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, attirando appassionati e operatori del settore.
“Il gelato può diventare un brand per Reggio Calabria, ma per essere riconosciuto va codificato come evento di respiro internazionale”. Ad affermarlo in una nota stampa è il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni comunali.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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