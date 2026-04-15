Il delitto Silingardi va in Appello

L’omicidio di Correggio, avvenuto alcuni anni fa e rimasto irrisolto, sarà portato davanti alla Corte d’Appello. Il procedimento riguarda il caso Silingardi, e il processo si svolgerà in questa nuova fase giudiziaria. Il pubblico ministero coinvolto nel caso ha presentato la documentazione e le motivazioni alla corte, che esaminerà le questioni sollevate e prenderà una decisione finale. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e cittadini.

L’omicidio di Correggio, tuttora un cold case, approderà davanti alla Corte d’Appello. Il pm Maria Rita Pantani ha infatti impugnato la sentenza di primo grado con rito abbreviato in cui il giudice Luca Ramponi ha assolto l’imputato Said Saraa, 37enne marocchino, dall’accusa di omicidio aggravato (e anche da quella di rapina) di Aldo Silingardi. Il 78enne fu ucciso il 9 luglio 2012 nella sua casa di Lemizzone di Correggio. Secondo la ricostruzione del pm Pantani, Saraa, allora 24enne, avrebbe messo a soqquadro il tinello per rubare. Vistosi scoperto, avrebbe colpito l’anziano usando una stampella, una sedia e la gamba di un tavolo, causandogli lesioni fatali alla testa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il delitto Silingardi va in Appello Corte d’Appello: 4 anni a Manfrinati per stalking prima del delittoLa Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna per Marco Manfrinati, stabilendo una pena di quattro anni, cinque mesi e venti giorni di... Omicidio Rosa Gigante, ergastolo confermato in appello per la vicina: delitto premeditato per denaroErgastolo confermato: la decisione della Corte d’Appello La Corte di Assise d’Appello di Napoli ha confermato la condanna all’ergastolo per Stefania...