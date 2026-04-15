Il decreto sicurezza al Senato senza relatore

Il decreto sicurezza è stato portato al Senato, dove si prepara la discussione. La riunione inizierà nel tardo mattino e proseguirà per tutto il giorno, continuando anche giovedì e venerdì. Al momento, non è stato nominato un relatore per il provvedimento. La seduta si svolgerà in assenza di un rappresentante ufficiale che possa spiegare i dettagli del testo.

Lavori parlamentari Corsa contro il tempo per l'esecutivo: la norma va convertita entro dieci giorni, pena la decadenza. Le opposizioni promettono ostruzionismo Lavori parlamentari Corsa contro il tempo per l'esecutivo: la norma va convertita entro dieci giorni, pena la decadenza. Le opposizioni promettono ostruzionismo Il decreto sicurezza arriva al Senato, la discussione partirà in tarda mattinata e andrà avanti anche giovedì e venerdì. Cancellato il question time previsto domani, bocciata la proposta delle opposizioni di rinviare l’esame alla settimana prossima. Il governo deve affrontare una corsa contro il tempo: il dl va convertito entro il 25 aprile, pena la decadenza.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il decreto sicurezza al Senato senza relatore Leggi anche: Piantedosi al Senato: «Ci vuole il fermo preventivo». Decreto sicurezza, incontro Mattarella-Mantovano