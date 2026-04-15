Il contestatore gentile della Brianza torna sul tetto dell' auto per difendere la tradizione

Un uomo della Brianza è tornato a salire sul tetto della sua auto per protestare a favore della tradizione locale. La scena, ormai nota, si ripete spesso, attirando l’attenzione di passanti e testimoni. Chi lo conosce racconta che si tratta di una manifestazione pacifica, volta a richiamare l’attenzione su valori radicati nel territorio. Nel frattempo, alcuni commentatori commentano il suo gesto come parte di una serie di azioni simboliche legate alla difesa delle tradizioni.

Ormai in molti hanno imparato a conoscerlo. Sedendosi sul suo divano e diventando loro stessi protagonisti su di un palcoscenico dove di volta in volta va in scena la "rivoluzione gentile". È riapparso per le strade della Brianza il celebre "contestatore" Renato Evaristo Perego, il paladino della.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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