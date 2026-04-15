Il comunicato della Fieg

Gli editori affiliati alla Fieg hanno comunicato l'inizio di un confronto per il rinnovo del contratto. Fin dall’avvio delle trattative, hanno sottolineato l’esigenza di modificare le regole contrattuali esistenti. La richiesta mira a migliorare l’efficienza e la produttività nel settore. La questione riguarda le condizioni di lavoro e le modalità di regolamentazione delle attività degli editori e delle aziende di stampa.

Gli editori della Fieg, fin dall’inizio dell’avvio del confronto per il rinnovo contrattuale, hanno rappresentato la necessità di un cambiamento sostanziale delle regole contrattuali per recuperare efficienza e produttività e consentire di affrontare adeguatamente le nuove sfide del mercato, attraversato da un’innovazione tecnologica epocale. Ci si trova infatti a dover applicare un contratto nazionale di lavoro pieno di rigidità, vincoli ed istituti ormai insostenibili che ostacolano la competitività ed aggravano la situazione economica delle aziende, rappresentando peraltro una barriera all’ingresso delle nuove professionalità. Non può...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il comunicato della Fieg Notizie correlate Comunicato della FiegIn un contesto di grave crisi strutturale per aziende e lavoratori i contributi pubblici hanno consentito alle imprese editoriali di continuare a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il comunicato della Fieg; Sciopero dei giornalisti, i comunicati di Fnsi e Fieg; Tre buoni motivi per astenersi dal lavoro: la risposta della Fieg al comunicato Fnsi sullo sciopero - FNSI; Oggi lo sciopero dei giornalisti: il comunicato sindacale della Fnsi e il comunicato della Fieg. Sciopero dei giornalisti il 16 aprile. Le ragioni dell'Fnsi. La nota Fieg: Necessità di un cambio sostanzialeQuesto il testo del comunicato della Fnsi da pubblicare sui quotidiani, periodici, agenzie e siti web in occasione dello sciopero dei giornalisti del 16 aprile: ''Le giornaliste e i giornalisti italia ... ansa.it Risposta FIEG al comunicato FNSI sullo sciopero del 16 aprileGli editori della FIEG, fin dall’inizio dell’avvio del confronto per il rinnovo contrattuale, hanno rappresentato la necessità di un cambiamento sostanziale delle regole contrattuali per recuperare ... sorrisi.com Il rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg, ormai fermo da dieci anni, il recupero salariale, la difesa dei diritti e della dignità della professione, fino ad arrivare all'approvazione dell'equo compenso. Sono le questioni poste da giornaliste e giornalisti marchigiani - facebook.com facebook Oggi sciopero dei giornalisti: i comunicati di Fnsi e Fieg x.com