Acquaroli a cuore aperto | I giovani la nostra benzina Vogliamo città sicure

Il governatore Acquaroli si è rivolto ai giovani, dicendo che sono il motore della regione. Ha detto che serve una città più sicura e ha puntato l’attenzione su progetti come la Zes e i fondi europei. Ha parlato anche di sanità e delle nuove leggi sul territorio, senza nascondere le sfide da affrontare.
Ancona, 31 gennaio 2026 – Dalla Zes alla nuova programmazione dei fondi europei. Dalla sanità (e il Piano sociosanitario) alla legge del governo del territorio. Passando per il tema dei rifiuti, che giudica una priorità, come le infrastrutture, che garantiscono competitività. Si pensi all’A14. E per il tratto delle Marche sud annuncia un "imminente vertice con Autostrade". Ancora i borghi, il turismo ("i dati continuano a crescere") e la cultura (che, con la scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano, pone la regione "alla ribalta mondiale"). Non dimentica la ricostruzione post sisma 2016 (quest’anno, il tragico decennale) e alluvione 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
