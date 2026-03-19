Durante un evento, l’amministratore delegato ha commentato la corsa allo scudetto, dichiarando che l’Inter si trova nella posizione più difficile. Ha inoltre affermato di essere convinto di una determinata idea, senza specificare quale. La discussione si è concentrata sulla posizione delle squadre in classifica, senza altri dettagli o analisi aggiuntive.

Marotta a margine di un evento ha parlato della lotta Scudetto sottolineando come l’Inter si trova nella posizione più scomoda. Le sue parole. Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha parlato in videoconferenza durante l’evento Motore Italia organizzato da Milano Finanza. Sulle sfide per la vittoria dello scudetto, ha sottolineato che l’ Inter si trova in una posizione difficile, essendo “la lepre da fermare” nella volata con il Milan. Nonostante ciò, il dirigente nerazzurro ha espresso ottimismo per il futuro della squadra, confermando la determinazione a lottare fino alla fine. ULTIMISSIME JUVE: GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE LA VOLATA SCUDETTO CON IL MILAN – « Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile – risponde Marotta a chi gli chiede se sente il fiato sul collo del Milan nella volata per lo scudetto -. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marotta sullo Scudetto: «Siamo la lepre. Noi nella posizione più difficile, ma sono convinto di una cosa»

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