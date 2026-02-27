Calderone | Ai porterà nuove opportunità lavorative

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Calderone afferma che l'intelligenza artificiale creerà nuove opportunità di lavoro. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute molto dell’impatto di questa tecnologia sul mercato occupazionale. Secondo quanto riferito, si prevedono sviluppi che potrebbero modificare alcuni settori e aprire nuove strade per i lavoratori. La questione è al centro di molte analisi e dibattiti pubblici.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "L'intelligenza artificiale, così come dicono anche tante ricerche a livello internazionale, certamente comporterà un riposizionamento e soprattutto anche un rischio su alcune posizioni lavorative ma quello che dicono le ricerche internazionali è che invece porterà alla fine un saldo positivo in termini di nuove opportunità di lavoro". Lo dice la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, a margine dell'evento 'Ia e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità'. "Il tema ovviamente è un tema connesso alla strategia sulle competenze, alla formazione e alla riqualificazione dei lavoratori, all'attenzione a dare una risposta in termini di competenze digitali delle persone", precisa Calderone.