Il senato degli Stati Uniti potrebbe votare già il 15 aprile su una nuova risoluzione presentata dai democratici, volta a limitare i poteri del presidente in relazione alla guerra in Iran. La proposta mira a restringere le autorizzazioni dell’esecutivo in ambito militare, dopo che i democratici hanno annunciato l’intenzione di procedere con questa iniziativa. La discussione si inserisce nel quadro delle tensioni tra le due parti politiche sul ruolo del presidente nelle decisioni di guerra.

Il senato degli Stati Uniti potrebbe esprimersi già il 15 aprile su una nuova risoluzione presentata dai democratici per limitare i poteri del presidente Donald Trump nella guerra in Iran. I leader del partito si sono impegnati a continuare a presentare risoluzioni di questo tipo finché il conflitto andrà avanti. Poche questioni scuotono gli elettori statunitensi più dell’aumento dei prezzi, e la recente spinta inflazionistica preoccupa non poco i repubblicani, a meno di sette mesi dalle elezioni di metà mandato. Schumer ha riferito che i democratici hanno messo a punto una decina di risoluzioni per limitare i poteri di guerra di Trump, che saranno messe ai voti in rapida successione finché andrà avanti il conflitto in Iran.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I democratici presentano nuove risoluzioni per limitare i poteri di Trump sull’Iran

Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

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