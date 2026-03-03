Ursula & C girano a vuoto Macron brandisce l’atomica | Aiutiamo gli Stati colpiti

Ursula & C. continuano a muoversi senza risultati concreti, mentre Macron annuncia aiuti agli Stati colpiti e minaccia con l’uso dell’atomica. Parigi critica Epic Fury per la gestione, e Merz evita di entrare nel merito delle polemiche, preferendo incontrare Trump e cercare accordi sul nucleare in Europa. La situazione rimane tesa e senza sviluppi decisivi.

Secondo la leggenda, Henry Kissinger domandò: chi devo chiamare per parlare con l’Europa? Quel problema, Oltreoceano, ormai non se lo pongono più: l’America non si è minimamente preoccupata di avvisare l’Ue dell’avvio dell’operazione Epic fury. Usa e Israele, come ha confessato ieri il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, «hanno deciso in autonomia e riservatezza». L’Italia è stata avvertita solo a missione iniziata. L’Inghilterra pure. La Francia, per bocca del suo capo della diplomazia, Jean-Noël Barrot, ha lamentato di essere stata tenuta all’oscuro fino a quando i bombardamenti non erano già cominciati. Germania e Polonia avevano riferito di una notifica preliminare da Washington, ma Tajani sostiene che abbiano subìto lo stesso trattamento di Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info

