Lunedì 20 aprile 2026 va in onda su Canale 5 la seconda puntata della settima stagione di I Cesaroni, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La puntata si svolge nella zona della Garbatella e presenta scene che coinvolgono i personaggi principali, con momenti di tensione tra Giulio e Livia mentre Walter si trova in una fase di crisi. La narrazione continua a mescolare elementi di comicità e conflitti familiari che caratterizzano la serie.

La seconda puntata di I Cesaroni 7, in onda lunedì 20 aprile 2026 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, riporta il pubblico nel cuore della Garbatella con una serie di situazioni che intrecciano ironia, conflitti familiari e quel pizzico di caos che ha sempre reso la serie irresistibile. La famiglia Cesaroni torna a confrontarsi con problemi vecchi e nuovi, mentre i personaggi storici si ritrovano immersi in dinamiche che mettono alla prova affetti, fiducia e responsabilità. La puntata si concentra su tre nuclei narrativi che si intrecciano continuamente: i sospetti di Giulio e Livia nei confronti di Carlo, la crisi professionale di Walter e la spirale di gelosie in cui Marta finisce per trascinare Jonathan.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - I Cesaroni 7, anticipazioni 20 aprile 2026: Giulio e Livia in allarme, Walter in crisi

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