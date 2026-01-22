Speed skating i convocati dell’Italia per Inzell Ultimo test prima delle Olimpiadi per Ghiotto e compagni

Dal 23 al 25 gennaio Inzell ospiterà la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, l'ultimo test prima delle Olimpiadi per gli atleti italiani. La competizione vedrà la partecipazione dei convocati di Ghiotto e dei suoi compagni, che affronteranno questa fase di preparazione in vista dei prossimi grandi eventi internazionali.

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio si terrà a Inzell la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating. Sul ghiaccio tedesco della Max Aicher Arena andrà in scena l’appuntamento finale della stagione per il circuito maggiore, che rappresenta però soprattutto l’ultimo test agonistico in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Milano Cortina. La Nazionale italiana della pista lunga si presenterà in Baviera al gran completo, infatti tutti i big del movimento azzurro (che rivedremo poi a Rho dal 7 febbraio per la rassegna a cinque cerchi) sono iscritti alla tappa di World Cup. Il direttore tecnico Maurizio Marchetto ha convocato nel complesso quattordici atleti per la trasferta di Inzell, che è anche la sede della preparazione pre-stagionale della squadra tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

