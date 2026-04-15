H&M ha annunciato che chiuderà 160 negozi entro il 2026, con un piano di ristrutturazione che coinvolge anche l’Italia. La decisione interessa principalmente punti vendita nel corso dei prossimi anni e riguarda l’intera rete commerciale dell’azienda. La mossa si inserisce in un processo di riorganizzazione generale della catena di negozi, senza ulteriori dettagli sui singoli negozi coinvolti nel nostro Paese.

Il colosso svedese H&M ha avviato una drastica ristrutturazione della propria rete commerciale che porterà alla chiusura di 160 punti vendita nel corso del 2026, con ripercussioni dirette anche sul mercato italiano. La decisione strategica mira a ridurre la presenza fisica nei mercati ormai maturi per concentrare le risorse sul potenziamento delle piattaforme digitali e su una selezione di negozi di grandi dimensioni situati in zone ad alte prestazioni. I dati finanziari relativi al primo trimestre del 2026 mostrano un quadro complesso: i ricavi del gruppo sono calati del 10%, attestandosi a 49,6 miliardi di corone svedesi (pari a 4,6 miliardi di euro).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - H&M taglia i negozi: 160 chiusure previste, l’Italia nel mirino

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