Harry e la terapia prima dei figli | Mi sono purificato per essere un padre migliore

Durante una tappa del suo tour in Australia, il Principe Harry ha condiviso di aver intrapreso un percorso di terapia prima di diventare padre, sottolineando come questa esperienza gli abbia aiutato a migliorare il rapporto con i suoi figli. Ha spiegato di aver cercato di purificarsi emotivamente per essere un genitore più presente e consapevole. Le sue parole si sono concentrate sulla volontà di affrontare le sfide della genitorialità con maggiore apertura e ascolto.

(Adnkronos) – In terapia per essere un padre migliore: il Principe Harry ha raccontato durante una tappa del suo tour in Australia, a Melbourne, il suo rapporto con la terapia, fatta prima di avere i suoi bambini, e l'impatto che questa ha avuto sulla paternità. Il Duca di Sussex è intervenuto ad un evento di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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