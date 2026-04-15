Hailey Bieber rompe il silenzio | Le foto dei paparazzi sono un peso

Hailey Bieber ha recentemente commentato le foto scattate dai paparazzi, affermando che rappresentano un peso per lei. Ha anche chiarito di non essere coinvolta volontariamente in situazioni di sorveglianza mediatica e ha sottolineato che tali dinamiche non portano benefici. La modella ha così rotto il silenzio riguardo alle immagini pubblicate e alle voci che le attribuivano comportamenti specifici.

Hailey Bieber ha respinto con fermezza le accuse che la vedrebbero intenzionalmente coinvolta in situazioni di sorveglianza mediatica, dichiarando come tali dinamiche siano prive di qualsiasi valore positivo. La fondatrice del marchio Rhode, che il 14 aprile ha rilasciato nuove dichiarazioni, ha voluto chiarire la sua posizione rispetto alla gestione della propria immagine pubblica e al rapporto complesso con i fotografi professionisti. La gestione dell’immagine tra realtà e percezione digitale. Le speculazioni circolate online, secondo cui la donna di 29 anni chiamerebbe sistematicamente i fotografi per essere ripresa mentre guida la sua Yukon, sono state smentite con un senso di forte disagio dalla protagonista stessa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hailey Bieber rompe il silenzio: “Le foto dei paparazzi sono un peso Locatelli rompe il silenzio: «Sono distrutto, con le lacrime agli occhi. Abbiamo fallito e sento il peso addosso». Lunga lettera sui social del centrocampista – FOTOdi Luca FiorettiLocatelli rompe il lungo silenzio social dopo la debacle di ieri ed esprime la sua immensa disperazione per il fallimento mondiale La... Il momento più virale dei Grammy 2026? Lo sguardo di Hailey Bieber per il marito Justin BieberA questo momento, si sono poi aggiunte le foto di backstage in cui la coppia non fa altro che scambiarsi occhiate complici e sorrisi, dimostrando che...