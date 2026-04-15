Guerra Iran | il caos di Trump tra vittorie fittizie e minacce NATO

Il conflitto tra la coalizione e le forze iraniane è iniziato il 28 febbraio 2026, con operazioni militari condotte in diverse aree strategiche. Durante le settimane successive, le forze coinvolte hanno riportato diversi successi e perdite, mentre le tensioni tra alleati della NATO si sono intensificate a causa di divergenze sulle modalità di intervento. Nel frattempo, le dichiarazioni ufficiali segnalano minacce e richieste di supporto da parte di vari attori internazionali.

Donald Trump ha trasformato il conflitto militare scoppiato il 28 febbraio 2026 tra la coalizione guidata dagli Stati Uniti e Israele contro l’Iran in una sequenza di messaggi mediatici imprevedibili, oscillando tra dichiarazioni di vittoria immediata, minacce brutali e improvvisi ritiri diplomatici. La gestione della crisi, che ha lo stretto di Hormuz diventare il fulcro delle tensioni globali, si è spostata costantemente tra il terreno geopolitico del blocco navale e la dimensione dello spettacolo digitale, coinvolgendo figure internazionali come il Papa e la premier italiana Giorgia Meloni. Dalle promesse di vittoria ai capricci diplomatici: la cronologia di un palinsesto bellico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Attacco all'Iran: il discorso di Trump

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