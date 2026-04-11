Spinal Tap II | La fine è solo l’inizio il sequel mockumentary tra musica nostalgia e risate – Recensione

Il sequel mockumentary intitolato Spinal Tap II: La fine è solo l’inizio è stato rilasciato di recente. Il film riprende le vicende di una band musicale in crisi, coinvolgendo personaggi e situazioni già noti nel primo capitolo del 1984. La narrazione si concentra su incontri con altri artisti, momenti di humor e riferimenti alla cultura pop degli anni Ottanta. La pellicola si svolge attraverso interviste, riprese amatoriali e scene che ripropongono lo stile del primo film.

Uscito nel 1984, This Is Spinal Tap non è stato soltanto un film divertente, ma bensì un’operazione che aveva ridefinito le regole del mockumentary prima che il genere avesse un nome, inventando al contempo un dizionario di riferimenti culturali che ancora oggi si usano in contesti del tutto distanti dalla satira del rock (“ questo arriva fino a undici “), e aveva convinto decine di musicisti professionisti di stare guardando un documentario vero e proprio, incentrato su un gruppo reale. Realizzare a quarant’anni di distanza un sequel di un’operazione simile era un progetto quanto meno rischioso, con gli stessi tre protagonisti alle soglie della vecchiaia pronti a imbracciare nuovamente borchie e chitarra.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Spinal Tap II: La fine è solo l’inizio, il sequel mockumentary tra musica, nostalgia e risate – Recensione Crack Musica II: il sequel che divide tra mitoIl 13 marzo 2026, Tony Effe e Side Baby lanciano il seguito del progetto Crack musica, un disco che risale al 2016.