Dopo la fine della loro partecipazione al Grande Fratello, Grazia Kendi e Rasha Younes si sono allontanate, secondo quanto dichiarato dall’ex gieffina. Kendi ha spiegato che Rasha Younes si sarebbe allontanata da lei, interrompendo la loro amicizia. La relazione tra le due era iniziata all’interno della casa, dove avevano stretto un legame stretto che ora sembra essersi dissolto.

Sembra però che il loro rapporto sia cambiato poco dopo essere tornate alla normale quotidianità. I fan delle gieffine non vedendole più insieme si sono fatti qualche domanda. La loro amicizia è giunta al capolinea dopo il Grande Fratello? Dopo il reality le due hanno continuato ad essere amiche, per un po' si sono sentite e viste ma pian piano si sono allontanate. Sui social la fidanzata di Mattia Scudieri ci ha tenuto a precisare che lei quando vuole bene a qualcuno gli vuole bene davvero, ha poi detto che non ha nessun problema con Rasha Younes. L'ex gieffina ha fatto sapere che è stata la Younes che all'improvviso l'ha allontanata, ha iniziato a sentirla sempre meno ma non crede che abbia dei problemi con lei.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grazia Kendi, amicizia finita con Rasha Younes dopo il GF? L’ex gieffina svela: “Mi ha allontanata”

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