Il presidente della federazione calcistica ha commentato la sua delusione per l’assenza della squadra ai prossimi Mondiali, sottolineando di essere amareggiato per questa situazione. Durante un’intervista televisiva, ha anche risposto alle critiche recenti, affermando che nessuno può definirlo indegno. Le sue parole sono arrivate dopo un periodo di tensioni e discussioni pubbliche legate alla qualificazione della nazionale.

di Francesco Spagnolo Gravina, intervenuto ai microfoni de Le Iene, ha parlato sia del Mondiale non conquistato che delle critiche arrivate in questi ultimi giorni. Il panorama calcistico italiano attraversa una fase di profonda transizione dopo l’addio di Gabriele Gravina. Il presidente dimissionario della FIGC ha scelto i microfoni de Le Iene, in onda su Italia 1, per rompere il silenzio e tracciare un bilancio definitivo del suo operato, rispondendo punto su punto alle contestazioni che hanno travolto i vertici federali. Durante l’intervista, l’ex numero uno della Federazione non ha nascosto il peso emotivo della sua decisione, ammettendo che il tempismo del suo passo indietro avrebbe potuto essere diverso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gravina rompe il silenzio: «Amareggiato per non essere andati ai Mondiali, ma nessuno deve definirmi indegno»

Notizie correlate

Gravina a Le Iene rompe il silenzio: «Amareggiato per non aver dato ai nostri tifosi un risultato che meritavano ma non accetto che qualcuno si permetta di definirmi indegno!»Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con...

Gravina: «Ho accettato gli insulti in silenzio ma non definitemi indegno! Dimissioni atto d’amore, avrei dovuto allenarmi sui rigori»di Redazione JuventusNews24L’ex Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è tornato a parlare delle sue dimissioni e della mancata qualificazione...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Gravina rompe il silenzio: accuse alla politica e piano in 10 punti per salvare il calcio italiano; Gravina: Sto vivendo da recluso. Io indegno? Nessuno può permettersi di dirlo. La frase sui dilettanti? Dovevo spiegare meglio; Italia, Gravina boccia idee Spalletti e conferma Buffon. L’ironia sui rigori, ora vive da recluso; Figc, Gravina torna a parlare: Vivo da recluso. Poi attacca: In Italia della Nazionale importa solo ai tifosi.

Gravina a Le Iene su Italia 1 è tornato a parlare della delusione della mancata qualificazione dell’Italia ai MondialiGravina a Le Iene su Italia 1 è tornato a parlare della delusione della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali ... calcionews24.com

Italia, Gabriele Gravina: non ho sbagliato io i rigori con la Bosnia. Le paroleGravina rompe il silenzio dopo l'addio alla guida della federazione: l'amara analisi dell'ex presidente della FIGC. clubdoria46.it

#Gravina rompe il silenzio Le sue parole facebook

Il presidente uscente della FIGC, Gabriele #Gravina, rompe il silenzio dopo la disfatta in Bosnia e la mancata qualificazione al Mondiale: "La Federazione promuove il gioco del calcio con un grande impatto sulla società civile. Pensiamo agli oltre 800 mila x.com